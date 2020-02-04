Хакассия пожаловалась на нехватку денег на школы и детские сады

Бюджет республики, по данным регионального Минфина, не сбалансирован на 14 миллиардов рублей. В связи с этим регион намерен обратиться в федеральные органы власти – пишет РБК. Из-за дефицита средств, школы и детские сады могут остаться без света и питания.

Хакассия – один из немногих регионов, во главе которого стоит представитель парламентской оппозиции. Позапрошлой осенью республику возглавил коммунист Валерий Коновалов. При этом отмечается, что на грани дефолта субъект федерации оказался еще при прежнем главе. Хакассия входит в число беднейших регионов России.