Российские власти допустили введение запрета на вывоз из страны медицинских масок

Профильное издание «Фармвестник» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу, сообщает, что эта мера обсуждается совместно с оперативным штабом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

В конце января продажи медицинских масок на фоне нового китайского коронавируса выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некторые регионы сообщили о резком скачке цен на эту продукцию. На днях «Ведомости» писали о том, что маски закончились в некоторых онлайн-аптеках.