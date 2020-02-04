Жительница Пермского края стала самым юным автором обложки журнала Vogue

16-летняя Анастасия Ковтун нарисовала потрет певицы Билли Айлиш. Речь идет о цифровой версии обложки, которую издание использовало в интернете.

Сообщается, что артистка сама выбирала авторов обложек из миллионов своих подписчиков в инстаграме. Журнал специально искал художниц среди тех, кто слушает Айлиш, чтобы показать, как популярна певица во всем мире. ПО словам Ковтун, она не поверила, что ей пишет Vogue. Редакции пришлось выслать доказательство – отсканированный заголовок журнала и перевод на русский язык.