Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики подало в отставку по рекомендации Министерства спорта

Их полномочия будут переданы национальному Олимпийскому комитету. Как говорится на сайте организации, решение приняли «в интересах чистых спортсменов» для обеспечения их прав участия в соревнованиях, а также «в целях сохранения целостности легкой атлетики».

Ранее из-за допинговых нарушений аккредитация ВФЛА была приостановлена. Это произошло вскоре после того, как РУСАДА допустила, что российские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду в Токио. С 2015 года из-за допингового скандала они могут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом.