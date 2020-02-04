Министерство труда предложило за три года выделить на материнский капитал 1,5 триллиона рублей

Предполагается, что соответствующие поправки внесут в бюджет Пенсионного фонда России – сообщает ТАСС.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил выдавать маткапитал уже при рождении первенца. Тогда называлась сумма в 460 тысяч рублей. При этом до сих пор правила начисления финансовой поддержки полностью не определены. Всего на инициативы президентского послания могут выделить свыше 4 триллионов рублей.