Президент США Дональд Трамп сегодня выступит с ежегодным обращением к Конгрессу

В Белом доме заверили, что он будет полно «неиссякаемого оптимизма», несмотря на то, что сам Трамп все еще проходит через процедуру импичмента.

Центральной темой послания «О положении в стране» станет рассказ Трампа об экономических достижениях США, а также политике в отношении здравоохранения, иммиграции и национальной безопасности. По словам высокопоставленного представителя администрации США, которого цитирует ТАСС, президент расскажет о «великом возвращении Америки» и призовет Конгресс работать вместе с ним над построением инклюзивной экономики. Упомянет Трамп и внешнюю политику, но тут сенсаций ожидать не стоит. Вероятно, речь в том числе пойдет о плане урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Сам президент при этом находится в ситуации, похожей на ту, в которой 20 лет назад оказался его предшественник Билл Клинтон. Тот также обращался к Конгрессу еще до завершения процедуры импичмента. Собирается ли Трамп затронуть в своем послании эту тему, неизвестно.

Как ожидается, Сенат США вынесет решение по делу об импичменте Трампу в среду.