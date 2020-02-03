Совет директоров «Почты России» рассмотрит вопрос о смене руководителя компании

Ее может возглавить бывший вице-премьер Максим Акимов.

Согласно повестке, на заседании предстоит рассмотреть вопросы об освобождении от должности нынешнего гендиректора и назначении нового, а также согласие на совмещение главой «Почты России» должностей в органах управления иных организаций, говорится в сообщении компании.

Ранее несколько информагентств со ссылкой на свои источники сообщали, что гендиректором «Почты» может стать не вошедший в новое правительство бывший вице-премьер Максим Акимов. В кабинете Дмитрия Медведева он курировал отрасли транспорта, связи, нацпрограмму «Цифровая экономика» и нацпроект «Автомобильные дороги». С прошлого года он также возглавляет совет директоров «Почты России». При этом нынешний гендиректор Николай Подгузов не уйдет из компании. Он, по некоторым данным, может стать первым заместителем Акимова. Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что никаких серьезных претензий к Подгузову у руководства страны не было. Он связывает решение с тенденцией назначать бывших чиновников в руководство госкомпаний.

Подгузов занимает должность гендиректора «Почты России» с 2017 года. Прошлой осенью его полномочия были продлены еще на 5 лет.