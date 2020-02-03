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23:59, 03 февраля 2020

Россия из-за распространения коронавируса рассматривает возможность ограничения экспорта защитных медицинских изделий

Россия из-за распространения коронавируса, по некоторым данным, рассматривает возможность ограничения экспорта защитных медицинских изделий. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ». По сведениям собеседников издания, Минпромторг начал работу над соответствующим документом. Как утверждают источники, это связано с ажиотажным спросом на защитную продукцию, в частности, на медицинские маски – он уже обернулся восьмикратным ростом оптовых цен и перебоям с товаром в аптечных сетях.

На сегодняшний день в России, по официальным данным, двое заболевших. Всего же, по сведениям властей Китая, с которого началось распространение заболевания, заражены более 17 тысяч человек. 362 погибли.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что власти решили принять дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания. В частности, по её словам, с 14-го февраля Россия прекрати чартерное авиасообщение с Китаем. При этом Голикова добавила, что оснований для полного закрытия авиасообщения с КНР пока нет.

По словам Голиковой, иностранцев, прибывающих в Россию из Китая с завтрашнего дня будут пропускать в страну только через московский аэропорт Шереметьево.

Вице-премьер уточнила, что ограничения не будут распространяться на граждан Евразийского союза, официальные делегации и тех, кто имеет вид на жительство в России.



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