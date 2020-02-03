Минпромторг изучает возможность ограничений на экспорт средств защиты из-за ажиотажного спроса на медицинские маски

Минпромторг, по некоторым данным, изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты из-за ажиотажного спроса на медицинские маски. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что повышенный спрос на маски привел к восьмикратному росту оптовых цен и перебою с этим товаром в аптечных сетях.

Ситуация связана с распространением нового типа коронавируса. Число заразившихся превысило 17 тысяч человек, 362 погибли. Больше всего заболевших в Китае, всего вирус обнаружили в 23 странах, два случая официально подтверждены в России.