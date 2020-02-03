Генпрокуратура отказалась приносить извинения журналисту Медузы Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование

Генеральная прокуратура отказалась приносить извинения журналисту сайта Медуза Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование. Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Сергей Бадамшин, сотрудники ведомства направили требование в нижестоящую инстанцию несмотря на то, что сами ведут надзор за этим делом. По его мнению, таким образом, Генпрокуратура пытается выставить крайней прокуратуру Москвы.

Летом прошлого года Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. В конце января стало известно о задержании пяти сотрудников МВД, обвиняемых в том, что они подбросили запрещенные вещества журналисту. Суд арестовал фигурантов дела на два месяца.