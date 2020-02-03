Родители фигурантов дела «Сети»* обратились к президенту Владимиру Путину

Они написали открытое письмо. Текст опубликовала «Новая газета». Авторы обращения просят главу государства обратить внимание на фальсификации в деле. По словам родителей, сотрудники ФСБ, которые ведут дело, держат президента в неведении, лгут на заседаниях и не боятся никого, кроме главы государства.

Между тем сегодня в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела. Как отметил в интервью «Эху Москвы» инициатор и участник акции правозащитник Лев Пономарёв, властям будет невыгодно, если молодые люди получат длительные сроки и именно эту мысль, по его словам, участники пикетов хотят донести.

Дело о создании террористического сообщества было возбуждено осенью 2017 года. Большинство фигурантов говорят, что сотрудники ФСБ выбивали из них признательные показания под пытками.

Через неделю как ожидается, будет оглашен приговор. Обвинение требует для фигурантов дела сроки от 6 до 18 лет колонии общего и строгого режима.

*— деятельность организации запрещена в РФ