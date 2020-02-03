В Лондоне британский премьер Борис Джонсон отказался пускать на брифинг корреспондентов газет Independent и Mirror и ещё ряд изданий. Представители Джонсона объяснили этом тем, что встреча предназначена лишь для журналистов, чьей специализацией является Брекзит.

Об этом пишет газета Guardian. В знак протеста с мероприятия ушли все журналисты.