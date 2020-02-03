Московский рынок «Садовод» ввёл двухнедельный карантин для работников, которые возвращаются из Китая

Об этом со ссылкой на пресс-службу торгового комплекса сообщает агентство ТАСС. Представители рынка, который считается одним из крупнейших в России, рассказали о ежедневной дезинфекции и закупке тепловизоров для регулярного изменения температуры у работников. Закрывать рынок из-за ситуации с коронавирусом администрация комплекса не собирается.
2020-02-03T22:30:00+03:00
2020-02-03T22:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 03 февраля 2020
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