Московский рынок «Садовод» ввёл двухнедельный карантин для работников, которые возвращаются из Китая

Об этом со ссылкой на пресс-службу торгового комплекса сообщает агентство ТАСС. Представители рынка, который считается одним из крупнейших в России, рассказали о ежедневной дезинфекции и закупке тепловизоров для регулярного изменения температуры у работников. Закрывать рынок из-за ситуации с коронавирусом администрация комплекса не собирается.