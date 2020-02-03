Саудовская Аравия требует от стран-участниц ОПЕК временно сократить добычу нефти, чтобы поддержать рынок

Саудовская Аравия требует от стран-участниц ОПЕК временно сократить добычу нефти минимум на 500 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы поддержать рынок. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal. Нефтяные котировки резко упали на фоне новостей о распространении на территории Китая и за пределами этой страны нового коронавируса. По словам представителей Организации стран – экспортёров нефти, группа может принять решение о сокращении производства нефтепродуктов на встрече, которая намечена на следующую неделю.