Саудовская Аравия требует от стран-участниц ОПЕК временно сократить добычу нефти, чтобы поддержать рынок

Саудовская Аравия требует от стран-участниц ОПЕК временно сократить добычу нефти минимум на 500 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы поддержать рынок. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal. Нефтяные котировки резко упали на фоне новостей о распространении на территории Китая и за пределами этой страны нового коронавируса. По словам представителей Организации стран – экспортёров нефти, группа может принять решение о сокращении производства нефтепродуктов на встрече, которая намечена на следующую неделю.
2020-02-03T22:30:00+03:00
2020-02-03T22:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 03 февраля 2020
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