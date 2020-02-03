Всероссийская федерация лёгкой атлетики объявила, что распускает президиум

Это сделано по рекомендации Олимпийского комитета России и Минспорта, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу ВФЛА. Полномочия переданы рабочей группе ОКР. Её представители должны будут заняться восстановлением членства федерации во Всемирной легкоатлетической ассоциации. ВФЛА, напомню, исключили из-за серии допинговых скандалов.