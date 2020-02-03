Всероссийская федерация лёгкой атлетики объявила, что распускает президиум

Это сделано по рекомендации Олимпийского комитета России и Минспорта, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу ВФЛА. Полномочия переданы рабочей группе ОКР. Её представители должны будут заняться восстановлением членства федерации во Всемирной легкоатлетической ассоциации. ВФЛА, напомню, исключили из-за серии допинговых скандалов.
2020-02-03T22:30:00+03:00
2020-02-03T22:31:16+03:00
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22:30, 03 февраля 2020
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