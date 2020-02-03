Из Китая вывезли все зарегистрированные российские туристические группы

Об этом «Эху Москвы» рассказал советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 14-го февраля Россия прекратит чартерное авиасообщение с Китаем. При этом она сказала, что оснований для полного закрытия авиасообщения с КНР пока нет. По словам Голиковой, иностранцев, прибывающих в Россию из Китая, с завтрашнего дня будут пропускать в страну только через московский аэропорт Шереметьево.

По данным китайских властей, новым коронавирусом заразились более 17 тысяч человек. 361 человек умер. При этом газета The Guardian отмечает, что число людей, которых удалось вылечить, приближается к пяти сотням.