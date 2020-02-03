Прокуратура Нидерландов официально предъявила обвинения четверым фигурантам дела о крушении малазийского «Боинга» над Донбассом.

Обвиняемых в трагедии, произошедшей в июле 2014 года, вызвали для проведения следственных действий. Об этом интернет-изданию РБК рассказала адвокат Елена Кутьина, которая представляет интересы одного из фигурантов дела о сбитом «Боинге», гражданина России Олега Пулатова. Она отметила, что в группе его защиты будут также два нидерландских адвоката. Один из них, Будевейн ван Эйк, в свою очередь, рассказал журналу Advocatenblad, что Кутьина не имеет права выступать от имени Пулатова, но будет предоставлять необходимую информацию. Все адвокаты россиянина при этом заверили, что будут работать с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв сбитого малазийского «Боинга». Сами слушания начнутся 9 марта в Окружном суде Гааги.

Летом прошлого года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в крушении лайнера. Это экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, экс-глава военной разведки сепаратистов Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Леонид Харченко. Все из них являются российскими гражданами, кроме Харченко, который имеет гражданство Украины.

Международные следователи считают, что «Боинг» был сбит в небе над Донбассом из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Москва свою причастность отрицает. В результате трагедии погибли 298 человек.