Арестован владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков

Как сообщает РИА Новости, его взяли под стражу на два месяца в связи с тем, что в январе он не явился в суд.

В декабре «Тайган» закрыли на месяц, как сообщалось, после серии происшествий. В частности, по данным агентства Интерфакс, один из львов укусил посетительницу, а тигрёнок поцарапал военнослужащего. Также чиновники обнаружили поцарапанного льва, которого владельцы парка не отправили на карантин.

Между тем вечером у здания администрации президента в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Зубкова. Объективных причин для ареста этого человека не было, — сказала корреспонденту «Эха Москвы» участница акции.

Как отмечает сайт МБХ-Медиа, в последнее время надзорные органы Крыма буквально заваливали Зубкова десятками административных исков. Отмечается также, что в свое время предприниматель был членом «Единой России», а затем стал ярым критиком российской политики в Крыму.