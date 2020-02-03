Ажиотажный спрос на медицинские маски в РФ привел к восьмикратному росту оптовых цен и перебою с этим товаром

Ажиотажный спрос на медицинские маски в России привел к восьмикратному росту оптовых цен и перебою с этим товаром в аптечных сетях. В связи с этим Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты. Об этом со ссылкой на источник пишет газета «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания, началась подготовка соответствующего проекта нормативного акта. Информацию подтвердил и другой источник Коммерсанта в фармацевтической отрасли.

Ситуация связана с распространением нового типа коронавируса. Число заразившихся превысило 17 тысяч человек. Более 360 погибло. Больше всего заболевших в Китае, всего вирус обнаружили в 23 странах, в том числе в России.