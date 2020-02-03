Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам дела о крушении малазийского Боинга, сбитого над Донбассом в 2014 году. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина. По ее словам, подозреваемых вызывают для следственных действий.

Адвокат сказала, что одного из фигурантов, Олега Пулатова, будет защищать международная группа из двух голландских адвокатов и одного российского. Имен других обвиняемых она не сообщила.

При крушении самолета погибли 298 человек. Летом прошлого года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, в том числе Пулатова. Следователи говорят, что зенитный ракетный комплекс, с помощью которого сбили самолет, предоставила Россия. В Москве причастность отрицают.