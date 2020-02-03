Защита Котова не согласна с представлением Генпрокуратуры, потому что приговор должен быть отменен

Генпрокуратура просит кассационный суд снизить наказание Константину Котову до одного года. Защита осужденного не согласна с представлением прокуратуры, ибо приговор Котову вынесен незаконно и должен быть отменен. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мария Эйсмонт.

«Сегодня вечером, когда мы были Мосгорсуде, позвонили из Тверского суда и сообщили, что прокуратура вышла с конституционным представлением, и что при желании адвокаты могут ознакомиться с документами. Мы немедленно выехали, чтобы ознакомиться с документом», — рассказала адвокат.

Однако по словам М.Эйсмонт, такой документ не основан на законе, как и судебные акты, вынесенные в отношении Константина Котова. «Поскольку данный документ противоречит тому обязательному для всех правоприменителей конституционно-правовой смысл, который Конституционный суд РФ выявил в применяемой в деле Котова норме, а именно в статье 212.1 УК РФ. В деле Котова нет состава преступления. Константин Котов, который является политическим заключенным, подлежит немедленному освобождению. Акты, принятые в отношении его, должны быть отменены как незаконные. И ему должны быть разъяснены права на реабилитацию», — подчеркнула адвокат.

Защита Котова ранее также подала жалобы на приговор во второй кассационный суд, добавила Мария Эйсмонт.