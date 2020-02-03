По мнению эпидемиолога Фаворова, вспышка уханьского коронавируса уже к концу февраля закончится

Вспышка уханьского коронавируса может уже к концу февраля «сойти на нет». Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» эпидемиолог Михаил Фаворов — доктором медицинских наук, президентом DiaPrep System Inc.

«Снижение распространения (коронавируса) хоть какое-то, но уже идет. Началось с 5%, то есть умирал каждый двадцатый, а сейчас порядка 2%. Да, уже идет приспособляемость вируса к человеку, с другой стороны — нет новых случаев заражения непосредственно от мышей. Сейчас уже порядка сотен тысяч людей проиммунизировано в грубых цифрах. Как только антител станет 30% от этого 50-млн города Уханя, вспышка пойдет на нет. Мы надеемся, что к концу февраля мы будем обсуждать, как эта вспышка закончилась», — сказал он.

По словам эпидемиолога, число смертных случаев от числа заболевших показывает динамику эпидемии (коронавируса), однако легкие случаи заболеваний подсчитать практически невозможно. «Мы же находим случаи, когда человек уже чихает, ему становится плохо. Только от зарегистрированного числа обратившихся больных мы можем говорить о смертности. А сколько там болеют на самом деле легкими формами, мы не знаем. И чем больше вирус пассируется через «неправильного хозяина», а человек — неправильный хозяин, тем быстрее он становится легким. Как только он приближается по своему состоянию к соответствующему человеческому организму, он перестает его убивать – идет снижение смертности, происходит приспособляемость вируса к человеческой клетке», — объяснил М.Фаворов.

По словам эпидемиолога, на данный момент лечения коронавируса нет, и вакцины или ее разработки не существует. «Вакцина — это все разговоры для отвлечения внимания. Никто этой вакцины не сделает, потому что пока они ее сделают, вспышка кончится из-за предпринятых мер», — сказал эксперт.