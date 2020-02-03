В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

Оно опустилось ниже отметки 723 мм ртутного столба, — рассказал РБК ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Он уточнил, что давление в Москве бьет рекорды второй день подряд. Вчера был зафиксирован показатель 725 мм ртутного столба. Таким образом был побит прежний рекорд, установленный 2 февраля 1939 года.