В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

Оно опустилось ниже отметки 723 мм ртутного столба, — рассказал РБК ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Он уточнил, что давление в Москве бьет рекорды второй день подряд. Вчера был зафиксирован показатель 725 мм ртутного столба. Таким образом был побит прежний рекорд, установленный 2 февраля 1939 года.
2020-02-03T21:00:00+03:00
2020-02-03T21:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 03 февраля 2020
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