Крупнейший российский производитель алюминия РусАл приостанавливает работы в Гайане и эвакуирует часть сотрудников

Крупнейший российский производитель алюминия РусАл приостанавливает работы в Гайане и эвакуирует оттуда часть сотрудников. Об этом сообщает РБК.

Добычу бокситов решено приостановить из-за беспорядков в южноамериканской стране. Как сообщается, в акциях участвуют рабочие и это ведет к угрозе имуществу компании.

Конфликт дочки РусАла с местными рабочими и властями продолжается не первый год. На сайте пресс-службы правительства страны упоминается увольнение почти 60 рабочих, участвовавших в 2009 году в забастовках ради повышения зарплаты. С тех пор акции протеста проходили регулярно.