Уголовное дело, по которому обыскивали Светова, было возбуждено по заявлению сотрудницы медиахолдинга «Известия»

Уголовное дело, по которому обыскивали и допрашивали члена Либертарианской партии Михаила Светова, было возбуждено по заявлению сотрудницы медиахолдинга «Известия». Так утверждает сайт Медиазона, в распоряжении которого оказалась копия заявления в Генпрокуратуру. Медиазона уточняет, что документ подписан заместителем главного редактора Луизой Даутовой.

В тексте сказано, что пока сотрудники медиахолдинга делали передачу о летних протестах в Москве, они обнаружили старые публикации Светова в Инстаграме и Твитере, где он открыто сообщает об отношениях с несовершеннолетней и решили попросить прокуратуру разобраться в том, не нарушает ли это законодательство России. Светов и его бывшая девушка проходят свидетелями по уголовному делу о развратных действиях.

Ранее в Известиях говорили, что никаких заявлений в правоохранительные органы никто из редакции не писал. Что же касается Даутовой, на сайте Генпрокуратуры говорится, что в 2018 году занимавший на тот момент пост главы ведомства Юрий Чайка благодарил ее за активное сотрудничество и вручал медаль за взаимодействие.