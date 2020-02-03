Обладатель золотой медали Кубка мира по паратриатлону устроился курьером, чтобы заработать на поездку на игры в Токио

Обладатель золотой медали Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов устроился курьером в Яндекс-Еду, чтобы заработать на поездку на игры в Токио. Об этом сообщает телеканал Дождь.

По данным источников, спортсмен решил сам накопить на участие в паралимпийских летних играх, которые пройдут в августе и сентябре этого года, поскольку Министерство спорта ему не помогает.

Осенью Асташов обращался к депутату Госдумы, спортсмену Антону Шипулину с просьбой выделить 350 тысяч рублей для поездки на игры. В 2016 спортсмен объявлял сбор на поездку на Чемпионат мира в Нидерландах. Тогда, чтобы собрать недостающую сумму, Министерство спорта Бурятии организовывало благотворительный марафон.

Асташову 31 год, у него с рождения нет рук и ног. В паратриатлоне нужно проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и 5 километров пробежать. В прошлом году Асташов выиграл Чемпионат России и Кубок мира.