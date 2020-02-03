Арестованного боксера Георгия Кушиташвили исключили из сборной России

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса Умара Кремлева. Кушиташвили задержали в минувшие выходные. Источники сообщали, что это произошло предположительно в тот момент, когда спортсмен и его друг забирали закладку с наркотиками.

Согласно этим данным, Кушиташвили ударил одного из остановивших его росгвардейцев и попытался сбежать.

По версии следствия, росгвардеец испытал физическую боль и нравственные страдания, а также получил скрытый перелом носа. У Кушиташвили нашли чуть более полуграмма кокаина.