Нефть дешевеет на фоне обвала спроса в Китае

Стоимость барреля Brent с поставками в апреле на Лондонской бирже сегодня в ходе торгов снижалась ниже отметки в 55 долларов — это была минимальная цена за последние 13 месяцев, — сообщает агентство Интерфакс.

Мартовские фьючерсы на нефть WТI также существенной подешевели — в пике снижения котировки опускались ниже отметки 50 долларов за баррель. Это также минимальное значение с января прошлого года.

Как пишет агентство Bloomberg, цены падают на фоне 20-процентного сокращения спроса на нефть в Китае на фоне опасений из-за коронавируса.