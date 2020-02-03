Власти Петербурга утверждают, что не знают, кто снес спортивно-концертный комплекс «Петербургский»

Во время этих работ, напомним, погиб человек.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов сказал агентству Интерфакс, что официальных заявлений о сносе власти не получали. В обстоятельствах разбирается следствие.

Между тем, в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга агентству сказали, что градостроительный кодекс не предполагает получения распоряжения на снос.

Здание комплекса «Петербургский» обрушилось 31 января. Под завалами нашли рабочего, который демонтировал крышу. Сайт Фонтанка писал, что подрядчик не имел опыта подобной работы, а руководство вынудило сотрудника работать без страховки.

Сайт Медуза отмечает, что стройку на месте «Петербургского» ведет бизнесмен Геннадий Тимченко.