Минпросвещения предлагает включить в уроки ОБЖ блоки об угрозе игромании и деструктивного поведения в интернете

Минпросвещения предлагает включить в школьные уроки ОБЖ блоки об угрозе игромании, мошенничества и деструктивного поведения в интернете. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Кравцова. Он уточнил, что окончательное решение будет принято после обсуждения с профессиональным сообществом и родителями.