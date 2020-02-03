Минпросвещения предлагает включить в уроки ОБЖ блоки об угрозе игромании и деструктивного поведения в интернете

Минпросвещения предлагает включить в школьные уроки ОБЖ блоки об угрозе игромании, мошенничества и деструктивного поведения в интернете. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Кравцова. Он уточнил, что окончательное решение будет принято после обсуждения с профессиональным сообществом и родителями.
2020-02-03T20:00:00+03:00
2020-02-03T20:04:41+03:00
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20:00, 03 февраля 2020
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