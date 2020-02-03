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20:00, 03 февраля 2020

Родители фигурантов дела «Сети»* обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину

Текст опубликовала «Новая газета». Авторы письма рассказывают, какие доказательства в деле были сфабрикованы. Они пишут о пристрастности судебного процесса и подчеркивают, что расследование пыток, на которые жаловались их дети, так и не было должным образом проведено.

Дело о создании террористического сообщества было возбуждено осенью 2017 года. Большинство фигурантов дела говорят, что сотрудники ФСБ выбивали из них признательные показания под пытками.

Через неделю как ожидается, будет оглашен приговор. Обвинение требует для фигурантов дела сроки от 6 до 18 лет колонии общего и строгого режима.

*— деятельность организации запрещена в РФ



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