Генпрокуратура попросила снизить наказание фигуранту «московского дела» Котову с четырех лет лишения свободы до одного

Генпрокуратура попросила снизить наказание фигуранту «московского дела» Константину Котову с четырех лет лишения свободы до одного. Об этом сообщает агентство Интерфакс. ТАСС уточняет, что Генпрокуратура обжаловала приговор, подав соответствующее кассационное представление в Тверской суд Москвы.

Осенью прошлого года Котова приговорили к четырем годам колонии по делу о неоднократном участии в несанкционированных митингах. В конце января президент Владимир Путин поручил проверить законность приговора. Конституционный суд постановил пересмотреть вердикт. После этого защита Котова подала в Верховный суд заявление с просьбой отменить уголовное преследование Котова и освободить его из колонии. Верховный суд отказался, сославшись на то, что Конституционный суд не признал уголовную статью, по которой проходит Котов не соответствующей Конституции.