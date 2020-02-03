Генпрокуратура России отказалась от имени государства приносить официальные извинения Голунову

Генпрокуратура России отказалась от имени государства приносить официальные извинения журналисту сайта Медуза Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

В официальном ответе ведомства говорится, что извинения должен приносить прокурор, непосредственно надзирающий за уголовным делом. Адвокат написал, что таким образом Генпрокуратура, по его мнению, пытается выставить крайней прокуратуру Москвы.

Летом прошлого года Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. В коцне января стало известно о задержании пяти сотрудников МВД, обвиняемых в том. Что они подбросили запрещенные вещества журналисту. Суд арестовал этих людей на два месяца.