Историческая драма «1917» режиссера Сэма Мендеса стала триумфатором премии Британской киноакадемии

Фильм получил награды в семи из девяти категорий, в которых был заявлен.

«1917» стала первой картиной, которую режиссер двух «Джеймсов Бондов» снял по собственному сценарию. Ее сюжет основан на воспоминаниях деда Мендеса. Это история двух молодых военных на передовой Первой мировой войны, которые рискуя собственной жизнью должны выполнить важную миссию, чтобы предотвратить гибель сотен солдат. Помимо главных наград – лучший фильм и лучший британский фильм – картина с бюджетом 100 миллионов долларов отмечена за работу художника-постановщика, оператора, работу со звуком и визуальными эффектами. Сам Мендес получил «Бронзовую маску» в номинации «Лучшая режиссерская работа». Он пояснил, что его фильм не только о войне.

В еще одной престижной номинации — «Лучшая мужская роль» — с четвертой попытки победил Хоакин Феникс, сыгравший главного героя в фильме «Джокер». Поднявшись на сцену, 45-летний актер произнес речь против расизма в киноиндустрии, отметив, что на этой церемонии цветным людям посылается очень ясное сообщение – им здесь не рады. Он добавил, что сам, к сожалению, является частью этой проблемы. Зал встретил его речь бурными аплодисментами.

Британская киноакадемия максимально ответственно относится к выбору лауреатов, сказал в свою очередь принц Уильям, который является президентом организации.

Ранее БАФТА получила немало критики за отсутствие этнического разнообразия среди номинантов.

Что касается «Джокера» Тодда Филлипса, этот американский психологический триллер был лидером по числу номинаций (11), но одержал победу всего в трех. Помимо Феникса, Британские киноакадемки отметили музыку и кастинг.

Лучшей исполнительницей женской роли признана Рене Зеллвегер за роль певицы и актрисы Джуди Гарленд в биографической ленте «Джуди» Руперта Гулда.

Премии за роли второго плана получили американцы Лора Дерн за «Брачную истории» и Брэд Питт за «Однажды в Голливуде».

Лента «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо победила в престижной номинации «Лучший оригинальный сценарий», а также признана «Лучшим неанглоязычным фильмом».

73-я церемония вручения главной кинопремии Соединенного Королевства прошла минувшим вечером в лондонском концертном зале Альберт-холл. Ее ведущим был комик Грэм Нортон.