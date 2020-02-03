Матчи чемпионата Европы по футболу будут транслировать Первый канал и ВГТРК

Они поделят встречи поровну.

Во время чемпионата Европы сохранится привычная для российских болельщиков схема показа турнира. Матч разделят доступные по всей стране и имеющие наибольший охват аудитории каналы — Первый и Россия. Они покажут встречи в равных долях. Об этом сообщил Петр Макаренко — владелец компании Телеспорт, которая и занимается реализацией прав на территории России. Контракты с представителями обоих каналов уже подписаны.

Между тем, сегодня в Петербург прилетела комиссия УЕФА. 25 специалистов должны убедиться в готовности города принять матчи Евро2020. В Петербурге пройдут четыре встречи. В частности, сборная России примет здесь Бельгию и Финляндию. Кроме того, на стадионе Крестовский состоится один из четвертьфиналов. Это будет последний визит представителей союза в Россию. В свой прошлый приезд в сентябре, они дали положительную оценку готовности города и вряд ли что-то изменится теперь

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах 12 стран с 12 июня по 12 июля этого года.