Руководители горсовета Керчи ушли со своих должностей после скандала с поздравлением живущих в городе блокадников

Их отставку согласовали депутаты городского парламента.

Речь идет о председателе керченского горсовета Мае Хужиной и ее заместителе Ларисе Щербуле. Согласно решению депутатов, их отправили в отставку «по собственному желанию». Обязанности главы городского парламента теперь временно будет исполнять Ольга Солодилова, которая ранее была директором центра соцобслуживания. Сама Хужина подчеркнула, что остается депутатом, а также секретарем керченского отделения партии «Единая Россия».

Теперь уже бывшая глава горсовета Керчи и ее заместитель Лариса Щербула оказались в центре скандала в конце января после того, как парламент опубликовал сообщение о поздравлении 11 жителей блокадного Ленинграда. Согласно опубликованным фотографиям, чиновницы в меховых шубах вручили пожилым людям цветы, медали, а также хлеб. Это вызвало негативную реакцию не только в соцсетях и ряде изданий, но и среди высокопоставленных чиновников и депутатов.

Так, крымский сенатор Сергей Цеков выразил мнение, что керченские чиновницы не понимают элементарной этики. А глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что депутаты, которые приняли участие в акции, должны быть лишены мандатов и исключены из «Единой России». Хужина на фоне этого объявила об отставке с поста главы горсовета Керчи, однако затем свое решение поменяла и сказала, что не считает себя виноватой. По уверениям депутата, блокадники выразили ей свою благодарность. Аксенов же назвал эти высказывания «ересью и самодурством» и пообещал лично приехать в Керчь и добиваться увольнения председателя керченского горсовета. Присутствовал ли глава Крыма на заседании, не уточняется.



Новый глава керченского горсовета предположительно будет избран на следующей неделе.