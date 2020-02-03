Басманный суд Москвы из-за сообщения о минировании перенес рассмотрение вопроса о заочном аресте Бориса Минца

Басманный суд Москвы из-за сообщения о минировании перенес рассмотрение вопроса о заочном аресте бывшего совладельца финансовой группы «Открытие» Бориса Минца. Теперь суд займется этим 5 февраля. Минца, а также двух его сыновей обвиняют в растрате 34 миллиардов рублей. Бизнесмен и его семья сейчас живут в Великобритании.