Иран отказался делиться с Украиной материалами дела по сбитому «Боингу»

Власти страны приняли такое решение после утечки фрагмента переговоров диспетчера с пилотом иранского лайнера, который стал очевидцем трагедии.

Авиационные власти Ирана больше не будут передавать Киеву материалы, касающиеся катастрофы украинского «Боинга». По словам главы расследования происшествий Организации гражданской авиации Хасана Резайефара, утечка записи переговоров иранских диспетчеров произошла после того, как материалы были предоставлены группе экспертов, расследующих катастрофу. Чиновник отметил, что публикация этого материала нарушает международные нормы, передает ТАСС.

Аудиозапись переговоров между диспетчерской аэропорта Тегерана и вторым пилотом одной из иранских авиакомпаний была обнародована накануне в эфире программы «ТСН. Неделя». Из нее следует, что человек за штурвалом лайнера видел пуск ракеты и взрыв украинского самолета. Содержание записи уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский – по его словам, новые данные доказывают, что в Тегеране изначально знали об истинных обстоятельствах трагедии. Изначально же иранская сторона утверждала, что причиной крушения стала техническая неисправность.

Ранее Украина оспорила размер компенсаций за гибель своих граждан в результате катастрофы. Как сказал в интервью украинскому телеканалу «1+1» Зеленский, Киев рассчитывает, что Тегеран увеличит размер выплат.

В результате крушения «Боинга» погибли 176 человек, включая 11 граждан Украины. Спустя несколько дней после трагедии власти Ирана признали, что самолет был сбит по ошибке.

Украинская сторона ранее подчеркивала, что спустя почти месяц после трагедии Иран так и не передал «черные ящики» самолета.