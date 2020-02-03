В результате турецких авиаударов на северо-западе Сирии погибли мирные жители

Об этом сказал спасатель сирийской гражданской обороны Хасан аль-Хассан: «Боевые самолеты и вертолеты атаковали непосредственно город Сармин и гражданские дома, в результате чего несколько человек получили ранения и погибли. Сейчас мы работаем над домом, полностью разрушенным после бомбой с вертолета. Мы извлекли отсюда двух детей и мужчину, и теперь мы работаем над тем, чтобы извлечь других жертв». Точное количество жертв неизвестно.

Турция настаивает на том, что предоставила России информацию о передвижении своих военных в Сирии. Ранее в Минобороны России утверждали, что турецкие военнослужащие попали под обстрел сирийских воск в Идлибе, поскольку турецкая сторона не предупредила о своих действиях.

По уточненным данным, погибли шестеро военнослужащих, еще 9 получили ранения. Из-за обострения обстановки на севере Сирии сегодня было отменено совместное патрулирование Турции и России.

Россия не должна препятствовать турецким военным в Сирии, — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты России и Турции контактируют по урегулированию ситуации в Сирии, телефонного разговора после инцидента в Идлибе пока не было, — сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе в сентябре 2018 года.

Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость неукоснительно соблюдать российско-турецкий меморандум по Идлибу, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.