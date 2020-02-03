Власти Москвы предупредили аптечные сети о недопустимости повышения цен на маски и лекарства

Глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун утверждает, что ситуация находится под контролем.

В Москве и многих других городах по всей стране наблюдается дефицит медицинских масок, спрос на которые вырос из-за распространения коронавируса. В столице медицинских масок сегодня практически не найти. Их раскупили как в городских аптеках, так и в интернет-магазинах, некоторые из них предлагают доставку минимум через 4 дня, пишет газета «Ведомости». «Ситуация начала походить на истерию», комментирует происходящее изданию гендиректор одной из крупнейших онлайн-аптек. Причем раскупать маски стали несколько дней назад – на фоне новостей о том, что в России выявили первые случаи заболевания.

Корреспондент «Эха Москвы» убедился в том, что в центральных аптеках маски закончились. Правда, фармацевты говорят, что среди жителей столицы ажиотажа особого нет, разве что сотрудники компаний, работающих поблизости, иногда покупают для офиса. Но в основном маски в огромном количестве приобретают китайцы. Причем как русскоговорящие, так и туристы.

Между тем, спрос на медизделия вырос в Забайкальском крае, где зарегистрирован случай заражения коронавирусом. Там за неделю раскупили трехгодичный запас масок. Во многих других городах похожая ситуация. В Приморье, в частности, маски раньше закупали в Китае, а теперь будут у отечественных производителей. Но у них свои проблемы. Так изготовитель в Ростове-на-Дону подтвердил информацию о том, что поставки временно приостановлены. Проблема в том, что нет сырья, оно на растаможке, и займет этот процесс около двух недель.

Еще одна тенденция – повышение цен на маски. На это жаловались фармацевтам и покупатели в столичных аптеках, но в Москве таких случаев немного. Из регионов подобных сообщений больше. Например, в Курской области – стоимость медизделий выросла в 35 раз. К Федеральной антимонопольной службе уже обратились с просьбой установить контроль за ценами.

Два китайца, у которых на территории России был обнаружен коронавирус находятся в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Подозрений на новые случаи коронавируса пока нет, — утверждает глава Рсопотребнадзора Анна Попова. При этом, по словам Поповой, риск распространения китайского коронавируса в России все-таки остается.

Правительство готово помочь регионам, где будет нехватка медицинских масок или лекарств. Это пообещала вице-премьер Татьяна Голикова. Она также сообщила, что чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прекращены 14 февраля. Оснований для полного закрытия авиасообщения с КНР нет, — уточнила Голикова. Большая часть пассажиров, прилетающих из Китая в специальный терминал в Шереметьево следуют транзитными рейсами и не остаются в России, — добавила Голикова.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. В правительстве поддержали перенести инвестиционный форум в Сочи.

Экономика России и других стран, ведущих финансовые отношения с Китаем, серьезно пострадает от вспышки коронавирусной инфекции. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал президент и первый зампред Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Олег Сысуев допустил, что в ближайшем будущем в российских магазинах возможен дефицит непродовольственных и сопутствующих товаров.

Опасность коронавируса не следует преувеличивать. Об этом в эфире телеканала «РБК» рассказал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. Вадим Покровский подчеркнул, что новые вирусы возникают постоянно, и ослаблять инфекционные службы нельзя.