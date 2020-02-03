В Крыму на два месяца арестован бизнесмен Олег Зубков, который является основателем парка львов «Тайган»

Эту информацию «Эху Москвы» подтвердил журналист Александр Горный. «Новость о том, что Олег Зубков был арестован на 2 месяца в зале суда Белогорска, прозвучала как гром среди ясного неба. Я связался с сыном Олега Зубкова, который назвал причину ареста — то, что он не явился на какое-то заседание суда. Подобных заседаний было около пятисот, на которые Зубков являлся ранее абсолютно на все», — рассказал журналист. По словам А.Горного, среди причин для задержания Олега Зубкова также прозвучало возможность отъезда его за границу. «Звучит это все, конечно, абсурдно. Суд, который он якобы пропустил, проходил в то время, когда Олег находился по официальному приглашению министерства экономического развития России на совещании по поводу его парков», — отметил он. По словам Александра Горного, Олег Зубков поддерживал постоянные деловые контакты с губернатором Крыма Сергеем Аксеновым, и предположить такой исход было невозможно. «Все происходящее является очень странным на фоне того, что произошла (дней 10 назад) встреча Сергея Аксенова и Зубкова, где они договорились о дорожной карте, куда они двигаются, и о решении вопросов с контрольными органами. Ситуация непонятная», — сказал журналист.