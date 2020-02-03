Евгений Ямбург: Никакого массового закрытия московских школ на карантин в связи с коронавирусом не существует

Директор центра образования N 109 города Москвы, заслуженный учитель РФ, доктор педнаук Евгений Ямбург считает, что не стоит «поднимать панику», потому что никаких «тотальных закрытий» столичных школ на карантин в связи с коронавирусом не существует. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нечего поднимать панику. Потому что никаких экстраординарных ситуаций с тотальным закрытием школ Москвы не существует», — сказал он.

По словам Е.Ямбурга, на протяжении многих лет все учебные заведения следуют определенному порядку при возникновении любой распространяющейся инфекции. «Если возникает карантин, это может быть банальная ветрянка или корь, то директор в этот момент моментально сигнализирует, и принимаются стандартные меры. Тот класс, где было зафиксировано данное заболевание, он локализируется. И все что связано с приемом пищи, с соседними классами, делается так, чтобы это не распространялось. Отменяется кабинетная система, дети не бродят по классам, к ним приходят учителя, и это продолжается до тех пор, пока не заканчивается карантин», — рассказал он.

Также директор отметил, что существует строгая отчетность, и каждое утро учебного дня администрация и медперсонал школы сообщают о количестве пришедших учеников на учебу и уходящих на карантин.

«Если это действительно принимает какой-то тотальный характер, на моей памяти это было максимум два раза, то на какое-то время объявляются каникулы.

Ровно это сегодня и происходит в некоторых школах. Но никакого тотального гриппа, тем более коронавируса не наблюдается. Это все фейковые новости, которые требуют к себе очень трезвого отношения. Сейчас есть административные и прочие ресурсы, позволяющие не допускать каких-то повальных эпидемий в Москве», — подчеркнул он.