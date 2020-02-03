Двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на 2 месяца по делу о нападении на сотрудника Росгвардии

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили арестовали на 2 месяца по делу о нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает агентство ТАСС. По данным источников интернет-издания База, в ночь на воскресенье росгвардейцы застали Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна, когда те забирали закладку с наркотиками. Как утверждается, Кушиташвили ударил одного из сотрудников и попытался скрыться, но был задержан. У него нашли полграмма кокаина.

В Федерации бокса сказали, что будут настаивать на максимальном наказании для Георгия Кушиташвили, если его вина будет доказана.