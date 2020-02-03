Авиакомпания Air France принесла извинения пассажирам, которых вчера с третьей попытки отправили из Парижа в Москву

Вместе с тем перевозчик опроверг сообщения СМИ о задержке рейса из-за драки в кабине пилотов. В компании говорят, что возникли технические проблемы, из-за которых сначала воздушное судно вернули на стоянку с рулёжной дорожки, а затем, — уже после вылета – в аэропорт. Что произошло в первом случае не уточняется, во втором, по данным Air France, — обнаружилась неисправность системы контроля температуры в салоне, после этого пассажирам предоставили другой борт с новым экипажем.