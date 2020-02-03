Шереметьево в ближайшее время станет единственным российским аэропортом, принимающим рейсы из Китая

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая российский штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Она уточнила, что ограничения, которые накладываются из-за вспышки заболевания, не будут распространяться на граждан Евразийского союза, официальные делегацит и имеющих вид на жительство в нашей стране. По словам вице-премьера, с 14 февраля власти Россит намерены остановить все чартерные рейсы из Китая. Оснований для полного закрытия авиасообщения с КНР, по её словам, нет.