В Басманном суде сегодня объявлена эвакуация из-за поступившего сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве

Там сегодня решается вопрос о заочном аресте бывшего главы финансовой группы «Открытие» Бориса Минца. Его адвокат утверждает, что бизнесмен, а также двое его сыновей непричастны к растрате активов банка «Открытие» на 35 миллиардов рублей.

Напомним, Минц вместе с семьей живет сейчас в Лондоне.