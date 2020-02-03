Число турецких военных, погибших в результате обстрела в сирийском Идлибе, увеличилось до шести

Об этом сообщили в Минобороны страны. Инцидент произошел сегодня утром.

Ответственность за обстрел турецких военных в зоне деэскалации в Идлибе Анкара возложила на сирийские правительственные войска. При этом там настаивают на том, что предоставляли России, с которой Турция ведет совместное патрулирование, информацию о передвижении своих войск. По утверждениям Анкары, этими сведениями должны были владеть и в Дамаске. Как сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в ответ истребители и артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе. В результате, по его словам, было нейтрализовано чуть более 30 сирийцев. Впрочем, телеканал «Аль-Арабия» утверждает, что турецкие удары никакого ущерба сирийским правительственным войскам не нанесли. А в российском Минобороны их факт и вовсе отрицают. В ведомстве также настаивают, что о своих маневрах в Идлибе Анкара никого не предупреждала. Тем временем на фоне случившегося телеканал «Эн-ти-ви» сообщил, что совместное патрулирование России и Турции в районе города Кобани было отменено. Причины этого не уточняются.

Соглашение о зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб было подписано в 2018 году. Несколько дней назад Турция обвинила Россию в нарушении договоренностей по сокращению боевых действий в регионе. Москва это отрицает.