Изготовитель медицинских масок в Ростове-на-Дону приостановил производство из-за нехватки сырья

Как сообщили ТАСС на предприятии, из-за повышенной нагрузки сломались три из четырех станков, помимо этого фильтрующий слой для масок поставляют из Китая. Производство в Ростове-на-Дону приостановлено примерно на две недели. Из-за повышенного спроса масок на складе практически не осталось.

Ранее были сообщения, что в московских аптеках возник дефицит медицинских масок. Опасность коронавируса не стоит преувеличивать. Об этом в эфире РБК рассказал академик РАН Вадим Покровский. По последним данным, число инфицированных в Китае превышает 17 тысяч. Скончались более 360-ти человек.