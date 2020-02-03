Семья главы «Ростеха» Чемезова владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью около 4 миллиардов рублей – «Проект»

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью около 4 миллиардов рублей. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист издания «Проект», автор расследования Мария Жолобова.

«Теща Сергея Чемезова, главы «Ростеха» пять лет назад умудрилась стать владелицей огромного участка в одном из самых дорогих мест Рублево-Успенского шоссе в деревне Раздоры. Чтобы получить участок 8 гектар ей пришлось купить два соседних участка и объединить их в один, на спутниковых снимках видно, что сейчас там возводится большой особняк. Стоимость этого участка без учета дома составляет около 3 миллиарда рублей, исходя из рыночной стоимости сотки в Раздорах. Сама теща Чемезова вряд ли могла позволить себе такие траты. Она владеет несколькими бизнесами, но они либо убыточны, либо приносят совсем незначительный доход», — сказала она.

Журналистка отметила, что соседи тещи Сергея Чемезова также связаны с главой «Ростеха».

«В целом недвижимость Чемезова на Рублевке мы может оценить в примерно 4 миллиарда рублей. Там живет его вторая жена Екатерина Игнатова, его первая жена, Любовь Чемезова и его сын Александр», — заключила она.