Одна из крупнейших в РФ торговая сеть «Магнит» приостанавливает поставки овощей и фруктов из Китая из-за коронавируса

Одна из крупнейших в России торговая сеть «Магнит» приостанавливает поставки овощей и фруктов из Китая из-за коронавируса. С начала года компания стала их импортировать из других стран, в частности, из Марокко, Израиля и Турции. До сих пор «Магнит» поставлял помидоры, перец, мандарины и виноград из Китая. Впрочем, доля этих овощей и фруктов составляла всего 3%.