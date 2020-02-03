Одна из крупнейших в РФ торговая сеть «Магнит» приостанавливает поставки овощей и фруктов из Китая из-за коронавируса

Одна из крупнейших в России торговая сеть «Магнит» приостанавливает поставки овощей и фруктов из Китая из-за коронавируса. С начала года компания стала их импортировать из других стран, в частности, из Марокко, Израиля и Турции. До сих пор «Магнит» поставлял помидоры, перец, мандарины и виноград из Китая. Впрочем, доля этих овощей и фруктов составляла всего 3%.
2020-02-03T14:33:00+03:00
2020-02-03T14:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 03 февраля 2020
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